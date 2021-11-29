【愛傳媒簡秀枝專欄】「台灣比較小，但鑽石也很小，卻是無比閃亮，台灣有獨特文化，也可以閃亮到全世界！」

今年95歲的彭蒙惠女士，11月26日獲頒第25屆文化特別獎，成為最高齡的受獎者，但也是最老少咸宜，親和力最強的受獎人。身著紅色外套，別著鮮花，坐在輪椅上接受表揚。

彭蒙惠說，她是一個非常平凡的人，受獎有些受寵若驚。但她喜歡幫助別人，台灣需要英文，她就教台灣人英文，英文是很好的工具，讓大家認識世界，也讓世界認識台灣！

彭蒙惠是於1951年從美國輾轉到台灣，當時她才25歲，先在花蓮落腳，1960年，她搬來台北，從此成為台北人，1996年成為「台北市榮譽市民」，截至目前，彭蒙惠在台灣住了70年。

人在台北的彭蒙惠老師，一心想幫台灣人，提高外語溝通能力，增進國際視野，於是，全力投入台灣「英文教育」的推廣。這一甲子以來，「跟著彭蒙惠老師學英文」，彷彿成為「台灣跨世代」的共同記憶。

不管是「Let’s talk in English」或「Studio Classroom 」，彭蒙惠老師長年來透過雜誌、廣播與電視，不僅陪伴台灣學子，學習語言，更是大家有系統認識美國，以及吸收西方生活文化養分的重要管道。

彭蒙惠很喜歡音樂，她組織天韻合唱團，她表示，音樂是心的語言，靈魂的語言，她用音樂傳達文化，廣結善緣，走訪30多個國家。

26日在頒獎典禮上，天韻合唱團也合唱兩首歌「讓台灣亮起來」以及「You raise me up」，帶動全場唱和，氣氛熱烈！

作者為典藏雜誌社社長

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