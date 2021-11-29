Raptors guard Goran Dragic will be away from team indefinitely due to personal reasons. — Shams Charania (@ShamsCharania) November 28, 2021

這下子卓拉吉奇徹底跟暴龍鬧翻了！根據《The Athletic》權威記者查拉尼亞29日爆料，曾說過自己不想去多倫多打球的卓拉吉奇，如今宣告將以私人理由無限期離隊，代表暴龍暫無計畫把他買斷，而是打算在明年交易截止日前兜售出去。

卓拉吉奇在今年休兵期間，被熱火當作交易羅瑞的籌碼之一丟去暴龍，但他很想跳槽獨行俠跟同樣來自斯洛維尼亞的東契奇一起打球，自然早已心存不滿，甚至公開放話不想去多倫多打球，不過隨後改口道歉，強調自己是一名職業球員。

可惜話都已經出口了，確實不太可能收回，等到本季開打之後，卓拉吉奇明顯遭到暴龍刻意冷凍，目前只打了5場例行賽，平均只打18分鐘，拿到8.0分、2.8籃板及1.8助攻，就算暴龍一度陷入傷兵潮，還是故意不讓卓拉吉奇上場打球。

既然雙方都幾乎明顯撕破臉，卓拉吉奇會被暴龍官方宣布無限期離隊，也算相當正常的結果，接下來就看獨行俠是否也有考慮招募，畢竟目前東契奇的替補只有布朗生與尼利基納，或許獨行俠老闆庫班可以把卓拉吉奇挖來跟東契奇相聚打球。