花蓮近海今早規模4.5地震 最大震度花蓮3級 09:042021/11/29 中時新聞網 莊楚雯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 花蓮近海今早發生4.5地震，最大震度花蓮3級。(翻攝自氣象局) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 地牛翻身！今天早上7點11分花蓮近海發生規模4.5地震，地震深度30.1公里，震央在花蓮縣政府北北東方23.4公里，位於花蓮近海，各地最大震度為，花蓮縣3級；宜蘭縣、南投縣、台中市2級；桃園市、彰化縣、新北市、台東縣1級。 #花蓮近海 #地震 #規模4.5 #最大震度 #花蓮3級 也許您會感興趣 其他人正在看 生活熱門新聞 預言Omicron成真 印度神童：4國疫情將大爆發 - 生活 第16輪預約11／29開放 只供第2劑接種 - 生活 冷氣團明襲台 最冷時間曝光 這地區恐急凍7度 - 生活 生土司一點都不簡單！職人工法讓你吃出儀式感 - 生活 第16輪再開混打！今早10時預約 3大疫苗第二劑全上陣 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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