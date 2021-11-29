地牛翻身！今天早上7點11分花蓮近海發生規模4.5地震，地震深度30.1公里，震央在花蓮縣政府北北東方23.4公里，位於花蓮近海，各地最大震度為，花蓮縣3級；宜蘭縣、南投縣、台中市2級；桃園市、彰化縣、新北市、台東縣1級。

#花蓮近海 #地震 #規模4.5 #最大震度 #花蓮3級