正當全球金融市場認為，新冠肺炎疫情已經得到控制，新型病毒變異株Omicron開始從非洲地區向外蔓延，引發全球對疫情復燃的擔憂，導致美股上周五（26日）出現大逃殺，單日重挫近千點，寫下今年以來最大跌幅，專家警告，原先預估明年下半年就能緩解供應鏈短缺的問題，現在看來必須往後推遲。

綜合外媒報導，投資機構Cumberland Advisors董事長兼首席投資長David Kotok表示，當市場正在慶祝新冠疫情的結束，突然發現距離終結疫情還有很長一段路要走，「所有的政策問題，包括貨幣政策、GDP成長計算、飯店與旅遊業的復甦，都再度被擱置。」

美國銀行針對基金經理進行的調查顯示，在上周五以前，由於疫苗供應量增加與治療手段更多元後，在影響市場的風險排行中，新冠肺炎已被降至第五名，落後排名前二的通貨膨脹與聯準會升息，顯示市場認為，疫情不足以造成衝擊。

金融集團高盛則認為，由於各國為了防範Omicron入侵，又開始進行出入境管制，將對日常生活造成較大影響，原先預計供應鏈短缺的問題會在明年下半年緩解，如今可能會往後延遲。

報導指出，市場與聯準會還需要一段時間觀察Omicron帶來的確切影響，外界關注本周聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）與葉倫（Janet Yellen）在國會的談話，與周五公布的美國就業數據。