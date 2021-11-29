2021/11/27 汐止超跑車禍｜火燒車｜行車紀錄（郭哲宇Finn YouTube）

27日駕R8超跑自撞害死21歲女乘客的黃姓駕駛，被讀者踢爆在臉書曬的超跑大多是跟朋友借或租來的，這次出事的白色R8原本是紅色。（圖／翻攝自畫面）

奧迪超跑自撞電線桿，事發時衝上前協助將女乘客拖出的郭姓網友回憶：「她很輕，身邊範圍都是血」。（民眾提供）

新北市汐止區康寧街、翠峰街口27日下午發生一起自撞車禍，一輛奧迪R8超跑自撞交通號誌桿，千萬跑車後半截幾乎全毀還起火，乘客21歲翁姓女大生送醫搶救不治。一名郭姓男子目睹車禍並冒險將翁女拖出車外，事後他回憶當下驚險狀況，只覺得翁女軀體「好輕」，且當時映入眼中「車內到她身邊的範圍內全部是血」。

郭姓男子目擊車禍全程，事後將行車紀錄畫面PO網，他回憶當時驚險狀況：「前方AUDI R8超跑引擎發出響徹嘶吼，天雨路滑煞車聲都沒聽見超跑就像陀螺一樣甩了起來四處猛撞，外殼噴濺飛射」。

接著整車開始起火，火舌沿著地上的汽油蔓延，濃煙四起，根本就是電影玩命關頭場景，郭男說當下除了震驚更是害怕，害怕去開門拉人的話會遭火苗波及，突然超跑車門打開，他趕緊去幫忙年輕男駕駛拖出失去意識的女乘客。

「當時我沒看到她的臉，只覺得她好輕....之後我看向超跑想確認這個距離是否已安全，但映入我眼中的是車內到她身邊的範圍內全部是血」。

據了解，該輛2010年出廠的奧迪R8超跑，是黃男父親買給黃男使用，黃男父母原本從事房地產工作現已退休，而翁女是科技大學學生；黃男與翁女是認識近半年朋友，原本要開車去台北市吃飯，不料卻發生意外。黃姓男子訊後依過失致死罪嫌移送士林地檢署偵辦，以10萬元交保。

而黃男也被肉搜，社群媒體上貼了許多不同跑車照片，疑似擁有多部名車；且喜歡跑台北夜店還貼出與明星合照，甚至遭爆料放高利貸討債維生。