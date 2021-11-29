新北市汐止區康寧街、翠峰街口27日下午發生一起自撞車禍，一輛奧迪R8超跑自撞交通號誌桿，千萬跑車後半截幾乎全毀還起火，乘客21歲翁姓女大生送醫搶救不治。一名郭姓男子目睹車禍並冒險將翁女拖出車外，事後他回憶當下驚險狀況，只覺得翁女軀體「好輕」，且當時映入眼中「車內到她身邊的範圍內全部是血」。
郭姓男子目擊車禍全程，事後將行車紀錄畫面PO網，他回憶當時驚險狀況：「前方AUDI R8超跑引擎發出響徹嘶吼，天雨路滑煞車聲都沒聽見超跑就像陀螺一樣甩了起來四處猛撞，外殼噴濺飛射」。
接著整車開始起火，火舌沿著地上的汽油蔓延，濃煙四起，根本就是電影玩命關頭場景，郭男說當下除了震驚更是害怕，害怕去開門拉人的話會遭火苗波及，突然超跑車門打開，他趕緊去幫忙年輕男駕駛拖出失去意識的女乘客。
「當時我沒看到她的臉，只覺得她好輕....之後我看向超跑想確認這個距離是否已安全，但映入我眼中的是車內到她身邊的範圍內全部是血」。
據了解，該輛2010年出廠的奧迪R8超跑，是黃男父親買給黃男使用，黃男父母原本從事房地產工作現已退休，而翁女是科技大學學生；黃男與翁女是認識近半年朋友，原本要開車去台北市吃飯，不料卻發生意外。黃姓男子訊後依過失致死罪嫌移送士林地檢署偵辦，以10萬元交保。
而黃男也被肉搜，社群媒體上貼了許多不同跑車照片，疑似擁有多部名車；且喜歡跑台北夜店還貼出與明星合照，甚至遭爆料放高利貸討債維生。
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