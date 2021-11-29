稍早據大聯盟記者范森(Mark Feinsand)報導，藍鳥超級重炮西曼(Marcus Semien)正式與遊騎兵簽下7年1.75億美元(約台幣48億)合約，此筆交易可說是超重量級，因為本季西曼可是美聯MVP票選第三名的強打，僅次隊友小葛瑞洛(Vladimir Guerrero Jr.)和大谷翔平，是自由市場超搶手的球員。

Marcus Semien has agreed to a seven-year deal with the Rangers, per source. @ByRobertMurray was on it. — Mark Feinsand (@Feinsand) November 28, 2021

西曼本季以1年1800萬美元合約加盟藍鳥，在球隊擔綱主力二壘手，與一壘手小葛瑞洛組成強大的重炮連線，本季他出賽162場，652打數能敲出173支安打、45支全壘打、102分打點，跑出15次盜壘，打擊率.265，攻擊指數.873，全壘打數是他生涯最多的一季，之前最高是2019年運動家的33轟。

本季他徹底爆發，入選明星賽，並獲得銀棒獎和金手套，美聯MVP票選拿下24張第三名選票，僅輸小葛瑞洛和大谷翔平，堪稱本季最強二壘手，在大聯盟排出前25大自由球員中，他排第6，前面有柯瑞亞(Carlos Correa)、席格(Corey Seager)、布萊嚴(Kris Bryant)、薛爾瑟(Max Scherzer)、史多瑞(Trevor Story)。

西曼2013年加盟白襪開始大聯盟生涯，首年僅出賽21場，但有.261的打擊率，2015年轉戰運動家一直到2020年，2019年出賽162場能繳出187支安打(43支二壘安打)、33支全壘打，貢獻92分打點，並有10次盜壘，打擊率高達.285，長打率.522，攻擊指數.892，此表現幾乎與本季不相上下。