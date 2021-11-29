大S（徐熙媛）日前宣布與汪小菲結束10年婚姻，汪小菲恢復單身後，媽媽張蘭不斷在直播上爆料失控，還指控「黑人」陳建州曾掐脖暴打兒子，對此汪小菲本人也發文否認，同時向陳建州道歉，張蘭也上傳影片稱自己是「認錯人」，沒想到才過幾小時，道歉影片就被業配影片取代，讓網友超傻眼。

張蘭日前在直播爆料，汪小菲過去曾因和陳建州政見不同發生口角，「因為價值觀不同，按在地上打，阿姨給我夜裡2點鐘打電話，說不要命了、不得了了，汪小菲被黑人在家裡按在地下掐脖子、要打死人了」，對此，汪小菲立刻向黑人道歉，「在這兒我向黑人陳建州鄭重道歉，家人的一句話給你帶來不好的困擾」。

張蘭上傳影片向陳建州道歉。(圖/翻攝自微博)

而張蘭隨後也在個人短影音平台上傳道歉影片，解釋是自己認錯人，「我們就此不再發聲，那蘭姐道歉，謝謝大家不要再發酵了。」沒想到才幾個小時後，道歉影片就消失，轉而上傳一段業配文，據悉，她所賣的美容儀要價5299人民幣（約台幣2.3萬元）。

張蘭已經刪除爆料影片。(圖/翻攝自微博)

在這段2分多鐘的影片上傳後，商品5小時內就賣掉3516組，幫廠商淨賺了1400萬人民幣（約台幣6000萬），晚上又緊接著直播帶貨，若無其事的態度讓網友十分傻眼，紛紛留言直呼，「這波操作有點傻眼」、「蹭熱度蹭完就要開始帶貨了」、「所以汪小菲到底是被誰打」。