台北市內湖金湖路一間鐵皮汽車修護廠，今(29日)上午8時許突然發生大火，由於大量濃濃黑煙從鐵皮廠房內竄出，火舌也不斷冒出，造成金湖路一度大塞車，台北市消防局獲報，出動大批消防車及人員到場救災，幸好火勢迅速地被撲滅，並無造成人員傷亡。
由於正值上班峰時間，一度造成金湖路塞車，初步了解屋內無人受困，火勢在半小迅速被撲滅，現場無人受困，目前火調人員正鑑識起火原因及燃燒面積。
台北市內湖金湖路一間鐵皮汽車修護廠，今(29日)上午8時許突然發生大火，由於大量濃濃黑煙從鐵皮廠房內竄出，火舌也不斷冒出，造成金湖路一度大塞車，台北市消防局獲報，出動大批消防車及人員到場救災，幸好火勢迅速地被撲滅，並無造成人員傷亡。
由於正值上班峰時間，一度造成金湖路塞車，初步了解屋內無人受困，火勢在半小迅速被撲滅，現場無人受困，目前火調人員正鑑識起火原因及燃燒面積。
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