11月26日全體上市公司總市值為53兆4839.54億元，較前周五（19日）總市值減少1兆3643.44億元，周減幅為2.49％。群益證券本周看好四大題材類股，包含：第三代半導體股、晶圓股、航運股、鋼鐵股等，看本周台股指數區間為17300～17800點。

群益證券分析指出，近期三項國內外利多因素：

一、2021年全球缺晶片壓力延續到2002年，台灣是半導體供應鏈一環，雖然「元宇宙」的世界，台灣沒有發展的主導權， 但高階運算、人工智慧AI晶片等，都是台灣科技產業重大商機，台積電持續擴廠與擴大先進製程產能，表示看好未來成長動能，產業淡季與庫存問題等都是相對短期因素。

二、受惠全球經濟持續復甦且終端需求熱度高、新興科技應用穩定擴展，台灣10月工業生產指數134.93創歷年同月新高，年增11.2％，生產旺盛引發投資熱潮遍及科技與傳產，建設台灣成為主軸，例如台積電將於高雄設廠，立刻引爆當地地產開發與房價上漲。

三、拜登出手打壓油價，釋出戰備儲油動作短期對油價影響不大，但拜登大動作代表油價不會無上限狂飆，下跌與否則要看 OPEC+12月初會議後是否改變策略增產，OPEC秘書長Mohammad Barkindo日前表示，全球油市最快將在12月會出現供給過剩。