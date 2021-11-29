受惠於終端需求強勁，銅箔廠榮科(4989)前10月合併營收為37.66億元，年增65.24%，榮科董事長林誠偉表示，榮科在過去12個月來提升良率超過4.7%，產品品質深獲汽車板關鍵廠商認可，公司也持續優化品質以滿足5G運用所需的低粗糙度銅箔產品，並積極開發Rz

榮科日前進行現金減資，今天重新上市買賣，盤初逆勢開高，目前回落至平盤。

全球對於減碳凝聚高度共識，各國政府與產業加緊規畫2030年中期目標，其中汽車產業部分，歐洲多國先後公布燃油車的銷售禁止年限，11家汽車製造商簽署「零碳車承諾」，陸續提高電動車在其產品線的占比，勤業眾信預估未來10年電動車將以29%的年複合增長率成長，而電動車相較於傳統燃油車，大幅提高電子元件的使用量，包含面板、雷達、天線等多元應用，可望持續推升終端車用對於銅箔需求成長。

林誠偉表示，汽車製造商為達成安全與穩健性能指標，對零組件品質的可靠性要求極高，也相對提升進入車用PCB供應鏈的門檻，榮科透過嚴謹的綠色卓越製程管理，在過去12個月來提升良率超過4.7%，優異且可靠的產品品質深獲汽車板關鍵廠商認可，建構長期且忠誠的合作關係。

在高頻高速產品方面，隨著5G時代來臨，仰賴更高速的數據運算核心、低延遲/廣連結的網路環境，以及更優異效能的顯示裝置，進一步帶動5G網路通訊、消費性電子產品與其顯示技術的發展和需求，榮科持續優化品質以滿足5G運用所需的低粗糙度銅箔產品，並積極開發Rz

榮科亦積極落實成為綠色電子材料廠，響應COP26聯合國氣候變遷大會的減碳減排倡議，除100%使用回收廢銅線作為原料，並減低廢汙泥料33%、降低用水14%與節省用電量7%，未來將持續優化製程、響應再生水計畫並導入MBR水資源回收系統，部署綠電政策等，提供客戶最具減碳競爭力的綠色產品；此外，榮科也領先銅箔業界，著手準備SASB+GRI雙標準ESG報告書，冀望以實際行動打造銅箔產業的最佳綠色典範。

受惠於電動車及5G推升產業需求，榮科前3季稅後盈餘為4.24億元，年增13.7倍，每股盈餘為2.77元，創下歷年同期新高，累計前10月合併營收為37.66億元，年增65.24%。