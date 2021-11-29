郭先生近來排便習慣改變，而且還伴隨著腹脹、腹絞痛及解血便等情形，服藥之後症狀沒有改善，生活品質大受影響。就醫之後，經過腹部X光、電腦斷層及大腸鏡等一系列的檢查，確診為大腸腫瘤合併腸阻塞，考量腸道嚴重腫脹，無法立即手術，所以先施行內視鏡大腸支架放置術，以支架撐開腸道阻塞處疏通腸道，之後才摘除腫瘤。

●大腸腫瘤導致腹脹、腹絞痛

台北慈濟醫院胃腸肝膽科主任陳建華，在正常的情況之下，腸道會自行蠕動且管腔內有足夠大的通道，使腸內容物，像是食糜、糞便、腸液、水份等物體順利通過；但若腸道因腸扭結、腸沾黏或受腫瘤壓迫等，造成腸內容物堵塞於腸腔，無法正常排出體外，即可能發生腸阻塞；進而出現腹脹、腹絞痛、排便量減少、血便等症狀。

由於症狀缺乏特異性，醫師除判別症狀外，還須仰賴影像學檢查才能確立診斷。經抽血檢查排除肝腎功能問題後，透過腹部X光看到患者的腸腔有積氣嚴重的情形，進一步以電腦斷層檢查，發現患者因為大腸腫瘤堵塞腸腔，才會導致腸道鼓脹以及阻塞。

●大腸部位也可放暫時性支架

傳統治療大腸腫瘤合併腸阻塞，為避免腸道腫脹時直接手術會因癒合不佳造成滲漏，醫師會先於患者腹部裝置暫時性的人工肛門減壓，約兩週後才會進行開腹手術切除腫瘤。

然而，二次開刀不但增加手術風險，因人工肛門產生的異味及漏便問題，往往也令患者身心衝擊。陳建華指出，內視鏡大腸支架放置術為無傷口手術，僅需從肛門伸入大腸鏡，放置大腸支架撐開腸壁狹窄處，就能有效達到疏通堵塞的效果，術後當日就會開始排氣、排便，待腸道消腫後，再切除腫瘤取出支架即可。

●排便習慣改變恐為警訊

陳建華提醒，惡性大腸阻塞初期的症狀類似便秘或消化不良，不易察覺；然而，若未及時處置，恐造成腸道過度擴張、脹大，引發腸穿孔、腸壞死及敗血症等嚴重併發症，千萬不可不慎。再次呼籲民眾，若出現排便習慣改變，伴隨腹脹、絞痛甚至血便等情形，即須提高警覺，及早就醫檢查並治療。