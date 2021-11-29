臺灣桌球好手江宏傑今年逢人生重大轉折，3月和福原愛鬧婚變，7月初正式離婚，結束5年夫妻情，各自展開新生活。江宏傑恢單後力拚演藝事業，近期在實境節目中提到前陣子的低潮，不禁落下男兒淚。

《全明星觀察中》昨（28日）播出最新一集，江宏傑和6位「家人」小春、大元、小豬、粿粿、吳思賢、林敬倫一起到海邊附近的咖啡廳暢談同居民宿14天的心情，江宏傑坦言之前情緒低落又糟糕，忍不住哽咽：「該怎麼走下去？我打電話跟朋友求救，就是......我好像真的有點撐不下去了，當時的狀態是，已經整個人完全沒有思緒，我坐在椅子上放空，一直想接下來該怎麼辦，必須往前走，因為我有小孩。」

江宏傑的朋友當時帶他到海邊散心，想不到錄製節目《全明星觀察中》的地點剛好是同一個海灘，重逢傷心處的江宏傑，勾起過往的低潮期，認了那陣子是「最崩潰、最孤立的時候」，春哥（小春）安慰他：「小傑你上一次來就是全部黑的，你什麼都看不到，那這次你看，天空、海全部都很清楚，而且很開闊，你的心應該準備被打開了，你應該要往前看。」這一番話讓江宏傑瞬間潰堤，回首過去真不知道自己是怎麼走過來的。

隨著《全明星觀察中》接近尾聲，江宏傑將與朝夕相處14天的「家人」離別，他坦言現在遇到家裡的事或是要道別的時刻，都會特別敏感，「我都會非常封閉自己，一點小事就可以觸發我心底最脆弱的那一層。」他表示需要大哭一場來發洩心情，之後調整好會勇敢地向前邁進。