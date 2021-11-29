鄧佳華日前宣布離開連千毅團隊，揚言「脫離舒適圈」，接著轉換跑道當起外送員，沒有駕照只能騎乘YouBike的他，在臉書透露「3小時接了62單」，先是遭到網友打臉說謊，連知名律師林智群都難以置信狂酸：「收入屌打一堆受雇律師呢」。

鄧佳華在臉書曬出Uber Eats外送接單截圖，透露短短不到3小時內，就接下62個單，距離解鎖1200元獎金僅剩13單，更自豪表示：「這就是我現在的實力，我現在的格局，uber eat達人是我，才不到3小時就跑62單」，不過卻被網友打臉，質疑他不僅說謊還盜圖，不過他倒是自清：「在高職的時候，擔任過田徑隊隊長，所以騎腳踏車，體力非常的好」。

對此，知名律師林智群對於鄧佳華的外送成績也感到詫異，直呼：「3個小時62單？這根本就是外送界奇才啊！如果一單40元，一天工作10小時，一天收入8267元，週休二日，一個月工作22天，月收入18萬元，這個收入屌打一堆受雇律師！司法官到頂也差不多這樣子而已」，對於鄧佳華的說法也心存懷疑。

鄧佳華日前曬出全副武裝騎腳踏車外送的照片，並寫下：「開始騎YouBike接單了」，還不忘勉勵自己：「腳踏實地的工作，腳踏實地的生活，腳踏實地的賺錢」，似乎想扭轉外界對他的印象，不過卻被網友打臉根本是自導自演，接著狂酸：「幫你拍照那位一定比你辛苦」。