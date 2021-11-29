一下子說本季不會幫火箭出賽，一下子改口說自己想要打球的沃爾，如今真的踢到鐵板了！根據《The Athletic》權威記者查拉尼亞29日報導，沃爾跟火箭進行是否上場談判確定破局，因為沃爾堅持自己要打先發，可是火箭只想讓他打替補。

光從沃爾上季從巫師跳槽過來火箭的表現，場均20.6分、6.9助攻與3.2籃板，確實足以擔任先發工作，問題是火箭本季只想擺爛與培養新秀，尤其想讓凱文波特與今年榜眼傑倫格林打好打滿，怎麼可能願意讓沃爾上場，且占據後場時間。

沃爾目前自認還是先發等級球員，就算清楚火箭正在重建，他還是想要上場掌握大部分球權，所以跟火箭高層的談判自然破裂，因為火箭最多只想讓他替補上場，幫助年輕球員磨練成長，所以火箭現在就是保持原本態度，繼續冰他就對了。

由於沃爾跟火箭的合約要到下季才到期，他的最後1年合約薪資高達4700萬美元，所以他不太可能放棄如此高薪，選擇買斷合約直接走人，只能繼續跟火箭耗下去，反正他還是可以領到薪水，火箭只能乖乖當冤大頭，白白浪費一堆薪水在他身上。