農曆春節與寒假將至，為讓消費者擁有更安心的住宿體驗，台北喜來登加強提升客房住宿空間整備，與日本製藥大廠專利研發的「加護靈Cleverin」合作，首創飯店業導入「全天候主動式空間抑菌」的防護概念，在全館688間客房、親子遊戲室、健身房等公共區域放置加護靈，標榜能有效抑制空間裡病菌及過敏原，讓大人小孩都可安心無虞。台北喜來登並以優於政府公告標準的萬豪集團「衛生消毒承諾」進行各區域定期消毒，顧客最在意的食安也有「食品安全小組」嚴格控管食材採購到出餐等流程，多管齊下打造最高防疫規格，保障顧客入住及用餐安全。

今年春節預定返國人潮眾多，台北喜來登重啟強化客房設施，與日本製藥大廠「大幸藥品」合作，導入旗下專利技術研發的「加護靈」進駐客房、健身房與親子遊戲室，成為全台第一家擁有「持續空間抑菌」的五星級飯店。該品牌在日本上市超過16年，空間抑菌的概念備受醫界肯定，於密閉空間內使用效果顯著，不論是運動時的悶熱汗味、或是兒童玩樂時的大量換氧都可用來淨化空間。該產品也被廣泛使用於醫療院所、百貨公司、育嬰室、影城及連鎖餐飲等，台北喜來登以日本空間抑菌最優質的規格防護，為下榻賓客守護空間好品質。

「加護靈」標榜能抑制病菌、流感病毒、諾羅病毒、塵螨過敏原等，並可消除異味，抑菌成分「二酸化塩素」是世界衛生組織及國際上公認安全有效之成分，配合日本製藥大廠「大幸藥品」的獨家專利技術，能雙重抑制飄浮在空氣中與附著在物體上的有害物質，實驗室實測抑菌有效性高達99%*，在日本小學及日本自衛隊的生活實測中，更證實使用「加護靈」於生活空間能有效降低感冒生病的人數，對大人小孩都有良好的防護效果。因此也榮獲台灣SNQ國家品質標章認證。台北喜來登將其用於客房全天候溫和抑菌，讓旅客能擁有舒適的休憩空間。(*此為實驗室數據，並非所有病菌都能完全抑制，實際使用效果因空間不同而有所差異)

落實全方位的衛生安全保障，除了在客房設有「加護靈」空間抑菌外，台北喜來登使用世界衛生組織評為最高級別的醫用消毒劑加強清潔，在大廳與公共區域以霧化消毒槍執行高頻率消毒，門把手、電梯按鈕等接觸熱點則每半小時消毒。出入口處放置鞋底消毒地墊，為顧客進入飯店時清潔鞋底，經由紅外線體溫感測儀進行體溫篩檢、配合實聯制與酒精乾洗手機強化防疫。在非接觸式服務上，住客亦可透過手機APP快速辦理入住、要求服務以及作為房卡使用，減少面對面的接觸風險，提升衛生安全的層次與等級，做足準備迎接旅客到來。