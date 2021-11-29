美國時尚設計師阿布洛（Virgil Abloh）今天因癌症辭世，享年41歲。他重新形塑時尚設計師形象，融合街頭服飾、音樂和高級時裝，並打破玻璃天花板，成為LV首位非裔創意總監。

不過此前，鮮少人知道他從2019年起便開始對抗罕見癌症「心臟血管肉瘤」。

路透社根據阿布洛的社群媒體Instagram貼文報導，阿布洛身後留下妻子珊儂（Shannon Abloh）、女兒蘿薇（Lowe）和兒子葛雷（Grey），以及姊妹愛德溫納（Edwina）和雙親尼依（Nee）及尤妮絲（Eunice）。

阿布洛家屬在貼文中寫道：「2年多來，維吉爾（阿布洛）勇敢地對抗一種罕見的侵襲性癌症，即心臟血管肉瘤。自2019年確診以來，他選擇私下承受抗癌之路，接受過無數次極具挑戰性的治療，同時執掌幾間橫跨時尚、藝術與文化的重要機構。」

阿布洛被任命為路易威登（Louis Vuitton）男裝藝術總監，成為頂尖法國時尚品牌首位非裔藝術總監僅一年後，便確診罹癌。

阿布洛的雙親為迦納移民。他曾在伊利諾理工學院（Illinois Institute of Technology）攻讀建築學，但他的設計理念引起「肯爺」肯伊威斯特（Kanye West）注意，2007年被網羅擔任肯爺個人創意總監後，阿布洛的職涯便出現令人驚訝的轉折。

法新社報導，老字號時尚品牌LV積極渴望吸引較年輕客群，開創高級街頭服飾潮流的LV前男裝藝術總監金瓊斯（Kim Jones）出走後，阿布洛顯然成為接班人。

LV集團掌門人阿爾諾（Bernard Arnault）今天透過聲明表示：「對於這起令人錯愕的消息，我們深感震驚。阿布洛不僅是個天賦異稟、有遠見的設計師，更是具備高尚情操與卓越智慧的男人。」（譯者：李佩珊/核稿：劉文瑜）1101129