今年教育部對外華語教學能力認證考試11月27、28日在台大舉行，共1495人報考，兩天考試均無重大違規事項，順利舉行完畢；預定將於12月31日寄發考試成績單。

教育部表示，這項考試27日進行「國文」、「漢語語言學」、「華語文教學」、「華人社會與文化」4科目筆試，28日則舉行「華語口語與表達」科目考試，分10場次採口說錄音答題方式進行。

有關筆試科目題目、選擇題標準答案及「華語口語與表達」題目，考試完畢將公告於教育部國際及兩岸教育司網站「認證檢定及留考」—「對外華語教學能力認證？」，供各界查詢參考。

應考人若對公布答案如有疑義，可依教育部「對外華語教學能力認證考試試題答案疑義提出注意事項」規定，於該測驗試題答案公布翌日起3日內（12月1日以前，以郵戳為憑）提出；為求時效，可先行傳真至台大教務處研究生教務組，傳真號碼：（02）23634383。