金可-KY(8406)即將私有化，寶島科(5312)持股金可18.39%也決議參與合併案，今日股價雙雙開高鎖在漲停板，金可鎖在222元，開盤不到十分鐘，買單有3.1萬餘張搶著要買、寶島科則是鎖在64.4元，買單有2000張在排隊。

金可-KY即將私有化，以每股280元為對價，相較金可25日收盤價格，溢價幅度38.6%，明年上半年完成將下櫃，而持股金可18.39%的寶島科也決議參與合併案，未來持股比例不變，仍將依照權益法認列投資收益。

寶島科指出，相信金可私有化下櫃後，可以更加聚焦長期價值創造，聚焦業務的發展以及國際市場的拓展，帶領金可公司發展踏入新的階段。知名私募基金霸菱亞洲將作為長期合作夥伴參與合併案。在合併案完成後，金可將借重霸菱亞洲的國際經驗及專業，與公司經營階層及員工共同努力，持續深耕與拓展國際市場。

金可-KY宣布，已與Glamor Vision Ltd.及其百分之百持股子公司Glamor International Ltd.簽署合併契約，Glamor Vision將以現金每股280元為對價收購，收購金可全部已發行和流通股份，相較金可25日收盤價格，溢價幅度38.6%，預計2022年上半年完成合併並下櫃。

寶島科也指出，董事會決議100%持股子公司New International Co.Ltd.持有金可公司已發行股份總數約18.39%，擬參與金可與GlmorV合併案，完成後New Path International Co. Ltd.將透過Glamor Vision Ld.間接持有金可公司18.9股權，未來私有化後持股比例不變，仍將依照權益法認列投資收益。