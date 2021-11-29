29日最新經濟數據，日本10月零售銷售數字是3個月以來首次成長，但美中不足的是增幅低於預期，這表示日本民眾對疫情還是有顧忌，所以消費力道不見強勁。

學者專家預估，日本雖7到9月經濟成長不亮眼，但2021年最後一季應該可借助家庭支出增加而好轉。不過，依賴出口的日企，還是得面對長短料供應不正常的問題。

日本官方統計指出，當地10月零售銷售較2020年同期成長0.9%，遜於市場預估的1.1%。若與9月相比，經季節性調整後是增加1.1%。

日本社會在8月底新冠疫情到達高峰後，病毒感染人數就開始明顯下降。同時，在新冠疫苗接種率超過75%下，當地的餐廳、大型活動以及邊境都陸續鬆綁限制。

日本民間經濟研究單位認為，從10月份這個經濟數據來看，消費回升的速度是漸進式緩慢地。至於對傳統面對面的服務產業，恐怕需要更長時間才能完全復原。

以日本政府來說，現在正用強心劑來搶救尚未有大起色的當地經濟，19日，新日相也宣布再砸史無前例的4900億美元。其中，包括直接發現金給有未成年小孩的家庭，以及金援尚未從新冠病毒魔手逃出的日企等。