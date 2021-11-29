2021年高雄市政府青年局志工團授證典禮大合照。（柯宗緯翻攝）

高雄市政府青年局成立國際志工團，110位成員，當中有13位外籍志工，眾人投入不同主題公益活動，近日青年局局長張以理10位傑出志工與7位幹部，也見證54位2021年新志工的授證，全場氣氛歡樂又溫馨。

張以理表示，為了提升高雄青年公共參與能力，培育雄青成為城市國民外交重要推手，成立國際志工團，這群16至35歲在高雄設籍、就業或就學的國內外青年。

他說，這群志工團接受專業志工培訓課程，投入不同主題公益活動，了解自己生長、就學、就業的城市，也在服務過程中累積各領域知識及實務經驗，幫助青年發掘潛能，進而促進青年創就業能力，同時促進高雄國際化。

除在地青年參與外，更有13位外籍志工，全團志工來自包含我國、加拿大、香港、巴基斯坦、越南、菲律賓、印尼、印度、土耳其等地的青年。

青年局指出，縱使面臨疫情挑戰，今年仍率領青年志工完成4場多元志願服務活動，有生態保育、長者關懷、社區國際觀光發展、地方青創基地再生等。

代表致詞的傑出志工林雅芬表示，不畏疫情衝擊，以新的服務思維激發出線上服務模式，在7至8月辦理居家防疫青銀共學工作坊，製作了適合長者觀看的教學影片，讓長者得以在疫情期間在家與家人觀看影片學新知、共享天倫。

被嘉勉的志工幹部史可名則說，很高興加入青年局志工團，8至10月的六龜新開部落社區國際化，以及10月與美濃徐生明棒球教練家族伙房的服務，有機會從市區進入偏鄉，見識到台灣的山茶與客家文化，幫助高雄的城鄉發展並將特色推展到國際。