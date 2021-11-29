年底四大公投決戰，宣講活動遍地開花，民進黨推出「4個不同意，台灣更有力」口號、國民黨為「4個都同意、台灣更美麗」，全力為公投衝刺選票。國民黨副發言人楊植斗自組「人肉看板」宣傳，更進行街講活動，他昨(28日)在臉書透露，遇到一名女住戶和他借了麥克風侃侃而談，直言「完全不信任民進黨的執政！」此篇文章引起1.1萬名網友按讚。

楊植斗在臉書寫下，28日進行街講時，有一位成功國宅的女住戶在面前停下，還借了麥克風侃侃而談，並說她完全不信任民進黨的執政，最後高呼四個都同意。

因此楊植斗說，我們不但要有宣講的能力，更要影響身邊每一個人，一傳十、十傳百，不要讓錯誤的能源及食安政策毒害國家30年！而國民黨台北市議員羅智強也現身留言「植斗，強！」另有網友留言表示，「最擔心的是過關後是不是有人會照民意走才是重點」、「你的行動一定可以感動人心的」、「我們也可能很渺小，但我們團結就是力量」、「錯誤政策，比貪污可怕」。