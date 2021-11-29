因應家庭照顧需求，不少民眾為了照顧家人而選擇離職，為兼顧勞工照護家人及生活支撐，多名立委提案增訂《性別工作平等法》增訂20-1條文草案，能享有侍親照護留職停薪及相關津貼，即「長照安排假」。勞動部長許銘春表示，本次增訂條文立意良善，但勞資雙方意見仍不一，勞動部將持續搜集各界意見凝聚共識。

立法院社會福利及衛生環境委員會今日審查《性別工作平等法》增訂20-1條文草案，以及《就業保險法》第19條之1條文修正草案。

據勞動部推估，台灣1153萬勞動人口中，有約231萬人因為要照顧失能、失智、身心障礙家人而影響工作，每年約有17.8萬人「減少工時、請假或彈性調整」，每年約有13.3萬人「因照顧而離職」。

為讓有家庭長照需求的勞工享有留職停薪及津貼，多位立委提出法條增訂案，民進黨立委黃秀芳版本比照日本模式，勞工須親自連續照顧家人兩周以上時，得申請總計93天的留職停薪；國民黨立委蔣萬安版本提出，得申請不超過90天的照顧留職停薪、30天內得請領照顧津貼；民進黨立委劉建國版本提出，勞工須親自連續照顧家人兩周以上時，得申請侍親照護留職停薪，但不得逾兩年。

國民黨立委蔣萬安表示，請假照顧家中長輩的勞工當中，女性佔比61％，男性39％，其中男性擔任照顧者之後還有41％能繼續工作，但女性卻只有25％能回歸職場，女性工作機會受到直接衝擊，勞動部應積極與業者溝通，而不是以企業反彈為由消極修法。

勞動部長許銘春表示，台灣現階段面臨少子化與高齡化難題，長照需求越來越高，根據2020年調查發現，雇主對長照安排假最大的顧慮在於人力無法負擔，其次員工也已有其他假別可替代，長照制度也應該由政府統一辦理。

許銘春說，勞工認為長照安排假有利家庭照護的突發狀況因應，但若沒有薪資和津貼做配套，也會影響受雇者的申請意願，委員們本次增訂法條立意良善，但考量涉及範圍廣大，國內產業又以中小型和微型企業為主，除了涉及勞資雙方權益外，要給津貼也必須要有穩定的財源支應，當然也必須包括無一定雇主及自營作業者勞工，應透過長照制度的完善才能達到公平性，是否直接在《性平法》增訂留職停薪以及津貼，勞動部將持續搜集各界意見凝聚共識。