上週六(11/27)第58屆金馬獎頒獎典禮盛大舉行，除了得獎名單讓人好奇外，本屆表演項目也備受期待，其中，歌壇「東方不敗」張清芳睽違6年未曾公開演出，這回獻聲金馬，讓人好奇為何她會願意接下這個任務，張清芳表示，是「台語歌后」江蕙一句話，讓她義無反顧點頭。

嫁入豪門的張清芳，為了照顧家庭、小孩而淡出演藝圈，已經很久沒公開獻唱，這回她點頭為金馬58開金嗓，也是她離婚後首次登台，張清芳特地為這回舞台做準備，獻唱經典電影〈最愛〉同名主題曲，讓人驚呼雖然比起全盛時期有些緊繃，但歌后就是歌后，仍是寶刀未老。

據《TVBS新聞網》報導，張清芳為了好好呈現這首歌曲，事前特地去了錄音室練習，並且重新配唱錄製，並將成果拿給這首歌的原唱李宗盛鑑定，希望能幫助她抓到歌曲的精隨，而李宗盛聽完張清芳的演唱版本，只有讚嘆：「經歷過豐富人生閱歷的張清芳，現在唱這首歌是最好的狀態」。

這回張清芳睽違多時再度登上大舞台，實際上她並非一口答應，被邀約時心中有所猶豫，她透露之所以最後點頭答應獻唱，是某次跟典禮總製作人陳鎮川聚餐，對方突然提出了邀約，張清芳第一時間沒答應，有些躊躇，而同桌的還有台語歌后江蕙，她跟張清芳一個對看後脫口：「去啊，怕什麼！」，張清芳瞬間覺得心思清朗起來，就這樣被慫恿著答應了，才成這回經典的金馬舞台。