高雄監獄一名20餘歲的男姓受刑人，因長相斯文個性內向，竟然從107年起，連續數個月內，遭同一房舍的顏姓房長等6名室友，集體撫弄生殖器及搓揉乳頭，甚至刻意替A男打手槍進行性霸凌，案經高雄高分院依利用權勢猥褻等罪，分別判處顏等6人4年5月至7年不等徒刑。

根據判決書記載，顏姓等6名高雄監獄受刑人，與一名長相斯文的同舍房受刑人A男同住一室，由顏男擔任房長。A男因外表、聲音及個性較為陰柔，長期遭該舍房內受刑人欺侮，甚至多次替A男打手槍，幾乎讓A男崩潰。

顏男在107年某日，見A男身著內褲裸露上半身坐在地上閱讀，竟強行撫摸A男之生殖器，但遭到強力反抗，其他室友竟上前協助掰開A男雙腳並抓住雙手，由顏男對其強行猥褻一分半鐘。

隔沒多久，顏男又在舍房內，強行揉捏A男的乳頭1 分15秒，但A男因顏男為該舍房之房長，不敢反抗，只能隱忍屈從。

事後其餘室友見A男不敢反抗，還多次以腳用力踩踏A男生殖器部位數次，顏男個為惡劣，持續在數個月內撫摸A男胸部，並搓揉乳頭，造成A男幾乎崩潰。

顏男等人出庭應訊，辯稱大夥只是在玩遊戲，並無羞辱之意，否認犯行，經二審合議庭法官勘驗光碟內容，認定顏等人言詞狡辯不足採信。

法官審酌顏男等6人，竟視A男如玩物，恣意欺凌，對於他人之人格、性自主權毫不尊重，造成A男身心鉅創，應予以嚴加深責，雖有意尋求和解，但A男不願原諒，因此判處顏徒刑7年，其餘5人分別處4年5月至5年6月不等刑期，刑度與原審判決大致相同，可上訴。