立委工啟臣送粽子給秋鬥行腳祝福四項公投包中。（盧金足攝）

立委工啟臣抨擊綠營將人民當塑膠，人民不應該讓政府看扁，如果人民被當塑膠，民進黨政府絕對無法無天、為所欲為。（盧金足攝）

秋鬥行腳29日到台中宣傳「反萊豬、護藻礁」理念，抨擊民進黨政府是「國家說謊隊」。（盧金足攝）

秋鬥到台中 江啟臣怒批：民進黨把人民當塑膠

秋鬥行腳29日上午到台中市大遊行，宣傳「反萊豬、護藻礁」理念，抨擊民進黨政府是「國家說謊隊」，立委江啟臣送粽子祝福四項公投包中，抨擊綠營將人民當塑膠，舖天蓋地用盡政黨資源，用納稅錢買廣告扭曲事實，人民不應該讓政府看扁，如果人民被當塑膠，民進黨政府絕對無法無天、為所欲為。

江啟臣與前立委顏寬恒、國民黨市議員、里長今日一早七點半就到市政公園，力挺秋鬥行腳，江啟臣向民進黨表達嚴正抗議，抨擊砸下5800萬進行全國宣講，行政院動用人民納稅錢買廣告，當人民要透過公投表達反對政府政策，政府還拿人民納稅錢買廣告。

「這已經不是政令宣導，而是把國庫當黨庫」，江啟臣說，民進黨用國家資源為民進黨宣傳，國民黨也要求政府幫他們買廣告，掛看板呼籲反萊豬、護藻礁，「政府與人民對抗，我們相當不樂見」。

江啟臣表示，大家對公投的期待，是人民可以做光榮選擇的時候，人民可以自己決定政策，但政府卻不想讓人民來行使權利，萊豬講成美豬，威脅三接不蓋會缺電，台中就要燒煤，根本扭曲事實。

江啟臣質問民進黨，當初誰主張公投應該綁大選？還說全世界幾乎都是這樣的國際潮流、節省成本，「我們真的很想請林義雄先生出來講句公道話、前副總統呂秀蓮出來主張你的堅持」，這個都是你們過去主張的。

江啟臣炮轟，蔡英文總統曾講過「藻礁永存」，高雄市長陳其邁也說過「萊豬進來、總統下台」，現在人民主張你們以前所謂的價值，都變成你的敵人，今天民進黨跟過去的民進黨對決，現在的執政黨與人民對決。

秋鬥團隊捍衛人民的權益以及價值主張，江啟臣強調，不能讓他們孤單，包括前立委顏寬恒、台中市國民黨議員、里長全部站出來力挺，不應該讓政府看扁我們，不能讓公投的結果，讓政府覺得人民是塑膠，如果以後人民被當塑膠，民進黨政府絕對無法無天、為所欲為，這一道防線，絕對不能失守。

他說，民進黨立委還在混淆美豬與萊豬，民進黨不要把台灣人民當三歲小孩，美豬和萊豬人民不會傻傻分不清楚，如果美豬與萊豬分不清楚，還要當什麼立委？是智商有問題嗎？

針對媒體詢問，美麗島電子報公布民調，四個公投不同意與同意差距拉近，江啟臣說，政府大灑幣，行政資源的濫用與行政不中立，國民黨立法院黨團一定會全力來監督行政不中立，民進黨實在太離譜太過份，拿人民的納稅錢來對付人民。

他不滿的說，政府買廣告來魚目混珠，抹黑公投這樣對嗎？引起人民憤怒，政府這樣做，反而會激起更大反彈，用人民納稅錢買廣告，人民沒有辦法接受，立法院也會強力監督，不能接受政府，把人民當傻瓜。

秋鬥發言人李建誠呼籲執政黨與民意一起走，一步一腳印，實踐台灣價值，台灣的民意最後會在公投獲得成功，歡迎在野黨參加，也歡迎執政黨一起來參與。

秋鬥總指揮林子文抨擊，執政黨變成「國家說謊隊」，全台行腳主張反萊豬、護藻礁兩個同意，其他兩項「重啟核四」、「公投綁大選」，開放尊重台灣民眾的決定。