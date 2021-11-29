耶誕節即將來臨，板橋站前廣場每年都會舉辦「新北耶誕城」，不過有一名女網友表示，自己從未去過耶誕城，一直很想去感受現場氣氛，但看到好友的IG限時動態抱怨耶誕城，甚至拜託身邊好友不要去，令她忍不住好奇「板橋人真的很怨嗎？」

原PO昨（27）日於論壇《Dcard》指出，新北市政府每年都會辦「新北耶誕城」，但自己從未去過，因此一直很想去現場感受耶誕氣氛，近日她搬去和住在板橋的男友同居，有了想和男友一起去耶誕城的打算，但她在滑IG限時動態時發現，住板橋的朋友非常不滿這個活動，「看到朋友限動感覺好像超怨恨的，被罵到我都不太敢去了」。

從她分享的截圖顯示，好友在限時動態寫下，平日都可以騎Ubike到車站轉車，但因為新北耶誕城的關係，車站附近的Ubike站全暫停使用，導致他只能步行，且每年這個時候就會有不少網美及情侶擠爆站前廣場，「沒有人潮就沒有攤販及業配，沒有賺錢就沒有這個活動」，更呼籲身邊的朋友不要到耶誕城，「因為這個活動，害我要走路或騎車兩個月」。

圖文曝光後，意外釣出大批板橋人加入回應，「板橋人+1，真的很恨耶誕城，尤其我住車站附近特別有感」、「板橋人在這，人多到爆到處都擠到厭世，耶誕城根本就撒旦城」、「我有同學是板橋人，他都稱耶誕城為新北撒旦城」、「我住板橋旁邊都可以感受滿滿的人潮，不難想像當地人應該滿崩潰的」、「我住附近，我同意去哪人都多到爆，還持續一個多月」。

不過也有人持反意見，「他最好是都不要去任何地方朝聖，每個地方都會影響當地居民不是嗎？」、「可以搬去沒人的鄉下住啊！不然住101附近的人要不要怨恨跨年，住鎮瀾宮附近的人要不要不滿媽祖遶境」。