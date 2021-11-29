波羅的海三國訪台 總統蔡英文接見「與台交流漸升溫」｜2021.11.29

波羅的海三國立陶宛、拉脫維亞及愛沙尼亞的國會議員，共計10人昨（28）日抵台，展開為期8天的參訪行程，期間除了參加立法院在12月2日、3日舉辦的「開放國會論壇」，也將與總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃會面，並接受外交部長吳釗燮款宴。

蔡英文今日在總統府內接見波海三國國會友台小組主席及議員聯合訪問團，蔡英文致詞時表示，非常歡迎各位友台小組的議員來訪，這是波羅地海三國國會第一次共同組團訪問台灣，要謝謝三位主席促成這麼有意義的訪問，也要謝謝各位一起參加今年的開放國會論壇，她也非常期待大家跟我們分享波羅地海三國深化民主的經驗，一起見證台灣對開放政府、開放國會、擴大公民參與的努力。

蔡英文也特別謝謝立陶宛，在疫情嚴峻的時候兩度捐贈疫苗給台灣，展現民主盟友相互扶持的精神，這段期間以來台灣跟立陶宛的民主交流也越來越密切，最近在立陶宛外交部的邀請下，陳建仁前副總統出席在維爾紐斯的民主論壇，向國際社會分享台灣的民主經驗，這個月台灣駐立陶宛代表處已經掛牌運作，預計明年初立陶宛也會在台灣設立代表處。

蔡英文也提到，國發會主委龔明鑫上個月率領經貿考察團拜訪立陶宛，簽署六項合作備忘綠，強化雙方在半導體、衛星以及生技等領域的合作，未來期待我們和愛沙尼亞、拉脫維亞在各領域都有更多的合作交流。

蔡英文指出，台灣和波海三國都走過威權統治、爭取自由的道路，也都深刻了解民主的得來不易；現在全球面對威權主義的擴張以及假訊息的威脅，台灣願意跟歐洲朋友分享對抗假訊息的經驗，一起捍衛共享的價值，確保民主自由的生活方式。

最後，蔡英文再次歡迎各位來訪，也期待跟大家一起努力，讓台灣和波海三國的關係更穩健、更緊密的發展，並祝福各位行程圓滿順利。