據大陸國家衛健委通報，11月28日新增確診病例41例。其中境外輸入病例20例，含2例由無症狀感染者轉為確診病例（均在廣東）；本土病例21例（內蒙古20例，均在呼倫貝爾市；雲南1例，在德宏傣族景頗族自治州），含2例由無症狀感染者轉為確診病例（均在內蒙古）。滿洲里今起展開第2輪核酸普篩。

大陸新冠疫情一波剛平、一波又起。在大連疫情剛吿平息之際，內蒙古滿洲里市近日爆發新一輪疫情，據該市新冠肺炎疫情防控指揮部要求，自上週六（27日）起對所有離開當地公路關卡進行嚴格管控，除生活保障車輛外，其餘人車一律禁止離開。

為了最大限度減少人流，滿洲里市共在進出市區的7個位置設置了檢查關卡，市交警大隊全員執勤，24小時值守。對已經到達關卡打算離市的車輛，民警逐一勸返。對要進入該市的車輛，民警仔細核對司機和乘車人的身份訊息及核酸檢測證明，並詳細登記電話、來源地、目的地等訊息。

目前除呼倫貝爾境內的私家車外，其他進入滿洲里市的貨物運輸車輛及私家車均需攜帶48小時內的核酸檢測無感染證明，未攜帶者需前往指定核酸檢測點進行檢測，待結果顯示無感染後方可進入該市。此外，滿洲里市自今天（週一）上午8時起，對市內所有居民開展第二輪大規模核酸檢測。