大學四年是不少人最懷念的時光，有網友就發文詢問，大家最後悔大學沒做什麼事情？勾起網友們的回憶，不少網友後悔大學沒有好好讀書、談戀愛、玩社團，其中後悔沒有出國讀書佔最多數，引起網友共鳴。

原PO在PTT的WomenTalk版發文表示，他認為大部分的人一定都有美好的大學時光，但回首大學4年，「大家最後悔大學沒做什麼事情？」讓原PO非常好奇，想聽聽各位學長姐的分享

文章一出勾起不少網友的回憶，留言分享自己最後悔的事情，「沒有好好念書，浪費太多時間在玩」、「戀愛學分沒拿到」、「沒抽過鑰匙，總覺得沒什麼大學青春回憶」、「超後悔沒有吃過十點後大薯買一送一」、「沒有加入社團、沒有打工、沒有節制飲食」、「學投資，有買下去，我現在搞不好財富自由了」。

其中後悔沒有出國讀書，是最多網友後悔的事情，「沒有出國唸」、「去國外打工度假」、「本來有計劃要出國的，因為疫情都沒了」、「交換學生」、「沒去國外短期留學」、「大家好像都很後悔沒出國耶，但現在疫情，希望四年內有機會出國」。

也有網友真心建議原PO，沒有什麼好後悔的，想要怎麼樣就現在去改變，「沒什麼後悔的，書卷社團打工玩樂通通有，但我覺得比起這些，交往幾個可以共患難的朋友、培養能維持生活品質的興趣，更幸福也更重要」、「可以多去認識各個科系的人，並多學一點其他科系的課程，即便對未來沒有幫助，也能留下一段不錯的回憶」。