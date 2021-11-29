The no-look to Grant 👀 pic.twitter.com/SSbFpbSkZv — Boston Celtics (@celtics) November 28, 2021

塞爾提克明星前鋒塔圖29日在塞爾提克與暴龍比賽當中，全場投16中2，命中率僅1成25，只拿8分、10籃板及7助攻，幸好塞爾提克仍在末節打出14比2小高潮，最後以109比97強壓地主暴龍，終止最近2連敗，但塔圖今天手感真的太爛了。

這是塔圖本季第5次單場命中率低於3成以下，目前他以場均出手21.8次排在聯盟首位，場均投進8.6球，卻僅排在聯盟第8，平均投籃命中率僅3成95，表現確實相當不穩定，也造成塞爾提克本季戰績低迷，當前僅排東區第10位置。

不過塞爾提克新任總教練烏杜卡選擇繼續袒護自家招牌球星，「就算塔圖今晚在場上的投籃表現欠佳，但他仍以正確方式打球，我被他這種態度所鼓舞。」代表塔圖今後仍有無限開火權，他恐怕也會繼續這樣濫投下去，直到綠軍換了教頭。

今天幸好塞爾提克其他主力發揮優異，史馬特攻下全隊最高21分，另有6助攻、8籃板，才剛復出的賈許理查生替補貢獻18分，荷福德17分、11籃板，傑倫布朗16分，葛蘭特威廉斯15分；暴龍以范維利特27分最高，史考提巴恩斯21分。