台北上海雙城論壇12月1日登場，以視訊方式舉行，但台北市議員林穎孟今於臉書炮轟，今年雙城論壇只有視訊，且時程僅有半天，卻花費139萬4000元，甚至高過2016年的實體雙城論壇，她酸說「看起來這是一個中國暖男的故事，只是這個暖男，原本是小氣一哥。」

林穎孟說，今年不是台北與上海第一次玩視訊雙城論壇，去年她在總質詢時曾提出2020年視訊雙城論壇經費與實體論壇差距不大的問題，當時柯文哲也表示費用太高應改善，今年她原本盼柯市府檢討改善，但經過她向市府詢問花費，但卻是變本加厲，不只不改善，還比去年增加，甚至高過2016年的實體雙城論壇。

林穎孟表示，前幾天柯文哲強調，「不會讓無關緊要的事破壞雙城論壇」，接著昨中國媒體則表示「彷彿嚴冬裡吹來一絲暖風...新生春暖花開的嚮往」，評價柯文哲表現像「暖風」。

她酸說，一個態度堅決，一個柔情詩意，看起來這是一個中國暖男的故事，只是這個暖男，原本是小氣一哥。

「柯市長是對中國暈船了嗎？」林穎孟說，平時柯市長什麼都喜歡costdown，就連台北發生疫情需要大規模PCR費用時，都可以斤斤計較，結果現在柯文哲為了當暖男和中國玩視訊，不只態度堅決不允許「無關緊要的事情」破壞他們交往，花錢更不手軟，比實體見面貴都沒關係。

林穎孟指出，錢這樣拿來燒，中國應該可以極度感受柯市長的「暖」，真的暖到不行。

林穎孟表示，2016年台北上海雙城論壇，由台北實體主辦，當時上海派出中共上海市委常委兼統戰部部長沙海林，來台強調「一個中國，九二共識」，總共花費138萬840元；今年雙城論壇，只有視訊，且時程僅有半天，卻總花費了139萬4000元。

林穎孟質疑，不曉得柯市長，為什麼要違背去年降低經費的承諾？甚至費用超過實體？就為了當暖男？這到底是什麼交往關係？難道今年雙城論壇，有邊視訊邊對中國送愛心斗內的功能嗎？

林穎孟認為，若柯文哲是花自己或民眾黨的錢，要對中國有多暖，都是柯的自由；但既然今天是以台北市長身份舉辦視訊雙城論壇，燒的是台北市民公帑，那這莫名其妙的花費應該好好向大眾交代清楚。