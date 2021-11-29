四大公投案將於12月18日舉行投票，朝野各黨都走到街頭宣講，希望能將理念傳達給民眾。近日有消息傳出，同意萊豬進口的比例已接近五五波，對此，民眾黨立委蔡壁如指出，這樣的民調和自己在街頭接觸到的情況不一樣。

蔡壁如今（29）日在臉書表示，昨日她在台南善化的牛墟市場進行假日街講，並坦言在正式街講前心裡有些忐忑，畢竟該區向來都是民眾黨的艱困選區，但原本一張張陌生的臉孔，當她在台上大喊「為了食品安全，萊豬不要來」時，意外聽到好多人說「加油！」「是蔡委員耶！妳好棒」，還有好多人跟他們團隊比讚。

蔡壁如也說，在牛墟市場，贊成萊豬不要來的人遠遠大於「4個不同意」。

此外，蔡壁如昨日也在臉書分享，這是她第二次到台南善化牛墟市場，是個傳統又新奇有趣的地方，並和台南一群熱心又可愛的志工展開第16天公投街講。

她介紹，牛墟市場是在1870年代開始就有的牛隻交易集散地，現在雖然沒有牛隻交易了，但仍能感受到傳統的味道，在這裡為公投街講、掃街很是特別，一件襯衫100元、一罐青草茶25元、一尾塩魚70元，「這是庶民生活，1218的公投也是」。