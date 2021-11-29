經濟部29日公布最新統計，我國能源總供給隨著經濟產業發展，大抵呈現逐年走升趨勢。2020年在疫情肆虐下降至13848萬公秉油當量，為2010年以來最低水準，與上年比較減少6.7％；隨2021年經濟穩定回升，1至9月較上年同期增加3.1％。

我國國內能源消費於2018年創下歷史高峰後，2019年受美中貿易影響而下滑，2020年接續爆發COVID-19疫情，但國內製造活動如常，國內能源消費逐步回升。2021年1至9月隨著景氣回溫，帶動非能源消費與工業部門成長，較上年同期增加5.8％，預計全年將繼2018年之後再創新高。

國內半導體產業擴廠、台商回流、車輛電動化政策等推升電力需求，供電穩定成為備受關注的議題，台電透過儲能、提升電力效能，以及推動需量反應機制降低尖峰負載等策略穩定供電。

統計處指出，我國發電量大抵以年增2％的趨勢成長，發電燃料以占比達8成以上的火力為主，其次為核能比重約1成，而再生能源在能源政策推展挹注下，於2019年突破5％。

我國火力發電以煤炭為主要燃料，隨碳排議題備受重視，碳排放量較少的天然氣成為轉型過渡綠色能源首選，致以天然氣為燃料的發電量提升。由於近年積極推展綠能的成效漸顯，太陽光電近期成長率均逾25％，占比接近5成；風力發電在2019年底首座離岸風電示範風場完成後，2020年發電量年增率達28.6％，今年8月台電離岸一期風場完工，可望為我國風力發電再添助力。

據統計，2021年9月再生能源裝置容量以自用發電設備占63.0％最多(太陽光電為主)，民營電廠占12.4％，又以太陽光電、風力為主，而台電占24.6％(慣常水力為主)。

因應全球節能減碳的浪潮，再生能源的開發及資源多元化成為各國爭相推展的重點，除了可運用國內自有的資源，產出具成本效益且確保環境永續發展的能源外，同時可挹注國內投資動能，促進產業發展與就業機會。我國能源政策以「展綠、增氣、減煤、非核」為方向，提升能源效率及發展循環經濟，用電力取代化石燃料。為建構穩健與高效率的能源使用環境，政府積極開發多元能源，鼓勵產業與民間共同參與，進行綠色能源轉型工程，引領全民邁向淨零碳排新生活。