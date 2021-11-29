立法院交通委員會今（29）日審查111年度公路總局及觀光局總預算，不料上午10點鐘出頭，觀光局總預算審到第45案，在主決議之前，立法院交通委員會召集人陳雪生突然表示：「因為執政黨公投行政不中立，所以國民黨拒審預算，現在休息！」

稍後陳雪生對媒體表示，在公投的部分執政黨沒有行政中立，所以國民黨團剛剛下令 ，電話指示所有黨籍召集委員全面拒審。媒體問是無限期嗎？陳雪生說是。