女星賈靜雯以電影《瀑布》拿下本屆金馬最佳女主角獎，她事後感性寫下：「我曾在黑暗的死蔭裡困住過，以為自己出不來」，所幸她看到一道愛的光，讓賈靜雯走出黑暗，得到滿滿暖暖的愛，律師李怡貞昨（28日）則轉發賈靜雯PO文並透露，遇到為離婚而痛苦掙扎的當事人，都會聽到她講賈靜雯的例子，而得知賈靜雯奪下影后後，也讓李怡貞不禁流淚：「謝謝妳這麼努力，讓我們女人們可以仰望著」。

賈靜雯與孫志浩曾有一段5年婚姻，而10年後、賈靜雯2015年再婚嫁給修杰楷，並重返螢光幕，賈靜雯在2019年以《我們與惡的距離》拿下金鐘視后，並在前天（27日）晚上以《瀑布》拿下金馬最佳女主角獎，也讓賈靜雯有感而發，在臉書感性寫下：「好奇妙...覺得上天一直給我好多不同的人生功課，讓我的生命充滿了許多故事、有喜有悲」，賈靜雯透露，她曾在黑暗的死蔭裡困住過，以為自己出不來，所幸她抬頭就看見一道愛的光「我這一路一直循著這道光行走，走出了黑暗，得到了滿滿暖暖的愛」，賈靜雯展現正能量說：「我今年47歲，會繼續迎接生命中各種的挑戰跟驚喜，我不畏懼任何生命給的試煉，反而迎接擁抱」。

律師李怡貞事後則轉發賈靜雯PO文，並分享律師執業心得：「每次因為離婚而痛苦掙扎的當事人，都一定會聽到我講賈靜雯的例子」，李怡貞認為，如果妳夠好、夠積極，接受自己過去的不完美，努力讓自己在深谷蛻變、長出一朵美麗的花，就算遇不到人生伴侶，也一定會遇到最好的自己。

李怡貞也提到，得知賈靜雯封影后，自己還默默流淚：「謝謝妳這麼努力，讓我們女人們可以仰望著並且也為了愛的人抵死不放棄」，不少網友紛紛有感留言：「謝謝您給了我們女人最好的、最勇敢的故事」、「努力認真過生活的女人，值得這樣的殊榮」、「認真的女人最美麗」。