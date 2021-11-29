為達2025年吸肝口服治療人數25萬的目標，健保署10月22日起取消C肝全口服新藥處方的科別限制，增加病患治療上的可近性。健保署今公佈數據指出，新制上路滿1個月，每周平均增加3、400名治療病患，其中又以雲嘉南地區增幅最多。

健保署表示，根據衛福部國家消除C肝辦公室定義的C肝風險潛勢等級，發現高風險（6-7級）及中高風險（4-5級）的鄉鎮區，有72％（87／121）沒有消化系專科醫師登記執業，尤其以雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市以及屏東縣的鄉鎮區佔多數。

健保署指出，從10月22日起開放所有醫師均可處方C肝全口服新藥後，每週治療人數從9月的300多人，明顯增加到400多人，甚至最高來到500多人，又以雲嘉南地區的治療人數最多。

依照健保署分析健保資料庫中的C肝潛在病人名單，目前全國共有7000人可接受用藥治療，14萬人待檢驗病毒量，健保署醫審及藥材組科長連恆榮表示，自2018年起已口服治療12萬8000多人，目標值25萬人已過半，因此對2025年達標審慎樂觀。

連恆榮說，除提高病患就醫治療的可近性外，本次也新增一次性檢驗C肝抗體／病毒量的費用申報方式，過去民眾進行篩檢時，都是先測抗體再測病毒，因此得抽2管血液，而現在則改為一次性抽1管足量的血液分批進行檢驗，盼能藉此提高民眾的篩檢率，讓更多潛在病患得到治療。