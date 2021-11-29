你的高鐵點數到期沒？台灣高鐵TGo會員前一年度（2020年）累積的TGo點數將於今年12月31日到期，台灣高鐵表示，敬請會員登入TGo帳戶查詢點數餘額及到期年限，盡早進行兌換，逾期相關點數將失效，呼籲會員踴躍兌換、輕鬆轉點。

TGo點數不但可兌換高鐵車票、折抵票款、折抵「高鐵假期」行程款項，更可透過高鐵「點數365」平台兌換數百種商品，敬請把握時間快兌換，點數不足也不用煩惱，您所持有的指定銀行／超商／電信紅利點數都可轉換成TGo點。

為感謝TGo會員的支持，台灣高鐵公司於「點數365」平台邀集7大品牌推出「天天有優惠」活動，即日起至12月31日，每天都有指定商品提供兌換點數優惠。以廣受歡迎的星巴克咖啡為例，活動期間內每週一提供4款咖啡兌換點數調降優惠，大杯焦糖瑪奇朵一杯原兌換點數870點，週一兌換只要800點；漢堡王每週三更提供薯條、辣薯球買一送一的超值優惠！尤其新版「台灣高鐵」App直接串連「點數365」平台，讓TGo會員可隨時隨地以手機進入平台，兌換商品手續更簡便，歡迎TGo會員把握時間，用點數輕鬆兌換喜歡的美食佳禮，與親友共享溫馨的歡聚時刻。

此外，高鐵公司禮遇TGo會員，除提供會員指定車次優惠、會員生日禮、高鐵列車販售商品95折優惠、嚴選店家優惠等專屬好康，更不定期推出加碼活動，就是要讓會員驚喜不斷！即日起至12月31日，「月月Go有禮」專案也提供每人每月兩張指定車次標準車廂對號座全票88折電子優惠券，每週適用車次超過300班。

此外，2022年1月10日前，TGo會員將持有之銀行／超商／電信紅利點數，單次兌換為TGo點數200點且完成序號兌換入點，即可獲贈指定車次75折乘車券乙張，每位會員獲贈上限5次，歡迎會員踴躍轉點。