立法院交通委員會今（29）日審查111年度公路總局及觀光局總預算，不料上午10點鐘出頭，觀光局總預算審到第45案，在主決議之前，立法院交通委員會召集人陳雪生突然表示：「因為執政黨公投行政不中立，所以國民黨拒審預算，現在休息！」
稍後陳雪生對媒體表示，在公投的部分執政黨沒有行政中立，所以國民黨團剛剛下令，電話指示所有黨籍召集委員全面拒審。媒體詢問是無限期嗎？陳雪生回答「是」。
立法院交通委員會今（29）日審查111年度公路總局及觀光局總預算，不料上午10點鐘出頭，觀光局總預算審到第45案，在主決議之前，立法院交通委員會召集人陳雪生突然表示：「因為執政黨公投行政不中立，所以國民黨拒審預算，現在休息！」
稍後陳雪生對媒體表示，在公投的部分執政黨沒有行政中立，所以國民黨團剛剛下令，電話指示所有黨籍召集委員全面拒審。媒體詢問是無限期嗎？陳雪生回答「是」。
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