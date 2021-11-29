COVID-19（2019冠狀病毒疾病）新變異株Omicron持續蔓延，加拿大28日通報境內首批共2例的確診病例，法國也說境內有8起疑似病例。

法新社報導，加拿大聯邦官員和安大略省官員表示，這2名Omicron確診患者近期都去過非洲奈及利亞，如今已接受隔離，公衛當局也在進行足跡追蹤。

衛生部長杜克羅（Jean-Yves Duclos）發布聲明說，「加拿大公共衛生署今天通知我，COVID-19病例篩檢及監測證實，安大略省有兩起Omicron高關注變異株。」

「隨著監測和篩檢工作持續進行，預料加國還會發現感染這個病毒株的其他病例。」

加拿大為防範Omicron蔓延，26日已禁止非洲7國旅客入境，但奈及利亞並非其一。

根據世界實時統計數據Worldometer網站數據，加拿大單日新增1892人感染COVID-19，總確診數攀升至178萬6246例；新增5人病故，累計死亡病例達2萬9633例。據「用數據看世界」（Our World In Data）資料則顯示，加拿大完整接種疫苗的比率約76%。

而在大西洋彼岸的法國，當局也在剛緊縮防疫限制後，今天宣布境內偵測到8起Omicron疑似病例。

路透社報導，衛生部說，這幾起病例「可能染上Omicron變異株，因為當事人過去14天都曾造訪過非洲南部」。衛生部表示還要進一步檢測以完全確定是否為Omicron，但當事人和近距離接觸者目前都已隔離。

法國目前正處於第5波疫情，今天新增3萬1600起COVID-19確診病例，加護病房的重症患者人數比前一天暴增許多。

法國已暫時禁止來自非洲南部的班機降落，禁令至少將實施到12月1日；同時針對距離非洲大陸不遠的法屬留尼旺島（La Reunion）和馬約特島（Mayotte）入境民眾加強檢疫。

法國今天通報新增3萬1648起確診，自疫情爆發以來累計762萬48人確診；單日增23人病故，總數來到9萬1982例。法國完整接種的比率約69%。

Omicron有可能比先前的變異株更具傳染力，但專家還不確定它引發的重症患者會比其他變異株更多或更少。（編譯：蔡佳敏/核稿：劉文瑜）1101129