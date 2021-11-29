秋鬥行腳到台中宣傳公投「反萊豬、護藻礁」理念。（盧金足攝）

選林靜儀增生育率？江啟臣嗆花2千億買武器，不如幫養孩子

林靜儀變註生娘娘？ 江啟臣：要嘛蔡總統真的笨或不關心國安問題

蔡英文總統日前為林靜儀助選時表示，選她可以增加生育率，立委江啟臣29日反嗆，「講的好像林靜儀就是註生娘娘，聽不下去，實在是反智，證明總統你真的笨，要不然就是根本不關心少子化的國安問題」，民進黨在立院強勢通過2400億採購軍事武器，為什麼不來救少子化，龐大軍購經費不來幫年輕人養孩子，沒有孩子沒有下一代，有飛彈有什麼用？

「蔡總統少子化問題多嚴重，你知道嗎？」江啟臣今日上午在出席秋鬥行腳活動時表示，民進黨編經費、買武器、買飛彈，質問蔡總統少子化辦公室開了幾次會？8800億的前瞻預算也說要來增加生育率，要催生要解決少子化的問題，今天推動公投就是不想讓下一代吃到萊豬，為了健康政府也要反對，年輕人會生小孩嗎？會想要生嗎？

江啟臣表示，少子化是國安問題，但蔡總統為了中二選區補選的候選人，把國安問題拿來開玩笑，這不是很反智嗎？證明總統你真的笨，不然就是根本不關心少子化國安問題。

他說，3天前民進黨在立法院強勢通過2400億採購軍事武器，採購預算都要2400億，為什麼不拿來救救少子化，解決少子化？龐大軍購經費不來幫忙年輕人養孩子，沒有孩子沒有下一代，有飛彈有什麼用？

針對蔡英文總統為林靜儀造勢助選時提到，林靜儀先前擔任立委時稱晚上10點睡覺能增加生育率，又能減少耗電，對此，江啟臣不以為然的說，講的好像林靜儀就是「註生娘娘

」，以前1年生育率20多萬人，現在不到15萬人，今年到10月全台灣新生兒只有12萬多人。

他不滿的說，蔡總統為了要幫候選人助選，居然可以講林靜儀當選可以解決生育問題，這是什麼荒謬荒唐的論述，把國安問題拿來做這樣子的比喻，顯示蔡總統從頭到尾都沒有註意到台灣少子化的問題。