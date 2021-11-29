新變種病毒Omicron來勢洶洶，衛福部傳出打算讓打完2劑疫苗達6個月的民眾優先打第3劑，也將重新開放青少年施打第2劑疫苗。對此，新北市長侯友宜今出席新北市中醫師公會冬日送暖活動表示，這絕對是正確方向，疫苗保護力很重要，並呼籲民眾戴口罩比打第三劑有用，大家絕對不可以放鬆。

侯友宜說，去年當Delta尚未進來時，他就已強調要準備打加強版的第三劑疫苗，因為病毒永遠在變化，現在Omicron來勢洶洶，之後還會不會還有新的變種病毒不知道，台灣要隨時準備接受不同病毒挑戰，打第三劑及幫青少年打第二劑絕對是正確方向。

侯友宜呼籲尚未打疫苗的民眾，出來打疫苗，因疫苗保護力很重要，不管病毒如何變化，打疫苗絕對是一個選擇，只有讓保護力強，才能免於被病毒侵襲， 並呼籲民眾戴口罩，比打第三劑有用，飲食過程難免脫口罩，但在其他過程活動中，請把口罩戴好，量體溫、勤洗手，這是不二法門的基礎功，比打任何一劑疫苗都重要。