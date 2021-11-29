新型變種病毒Omicron迅速在全世界蔓延，引起國際恐慌，而第一個發現Omicron的南非醫師、南非醫學會主席庫茲警告，感染Omicron的患者症狀與一般新冠患者不同，會有強烈的疲憊感、肌肉痠痛、心跳加快，其中強烈疲憊感尤其不同，整體症狀偏輕微，但沒有喪失嗅、味覺，同時她擔憂Omicron可能將對老年人帶來更大傷害。

英媒《每日電訊報》（The Telegraph）報導，庫茲（Angelique Coetzee）在南非首都普利托利亞開了一間私人診所，但最近看診時發現，部分新冠患者出現不尋常的症狀，與過去治療過的新冠病患不同，大多出現強烈的疲憊感、心跳加快、肌肉痠痛，伴隨輕微咳嗽，症狀很輕微，且都沒有出現嗅味覺異常。

庫茲表示，11月18日治療了感染新冠肺炎的一家四口，四人都出現強烈的疲憊感，與其他新冠患者症狀完全不同，因此緊急聯絡南非疫苗諮詢委員會。她表示，該家庭中的6歲小孩出現心跳很快，體溫很高的症狀，但兩天過後症狀就好轉許多，也讓她擔心，Omicron可能會對罹患糖尿病、心臟病等慢性病的長者造成更大的影響。

庫茲表示，這些患者的不適症狀只持續1至2天，且症狀很輕微，但她也直言，這些確診病患中，有半數都未施打疫苗，且大多為健康男性。

Omicron現已被世界衛生組織WHO列為高度關注變異株，且已發現Omicron的棘蛋白變異很不尋常，有32處突變，是Delta的2倍，Omicron引發的疫情已迅速在南非蔓延。目前英國、美國等多個國家已針對南非8國實施禁飛令，以色列也宣布今日起14天禁止外籍人士入境，成為全球首個因Omicron而鎖國的國家。