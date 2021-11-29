日產29日表示，計劃未來五年內投資176億美元開發新款電動車，做為其要推出20款新電動車的計劃一部份。

日產逾10年前已開始推出電動車Leaf而受外界矚目，但後來在電動車市場的崛起過程裡，不斷被包括特斯拉、福特和福斯等其他對手超越，因此日產希望透過砸重金來在市場裡占一席之地。

日產表示在計劃未來五年推出的20款新車裡，部份車款是像Leaf那樣的純電動車，其他為油電混合動力車。日產沒具體說明打算推出幾款純電動車。

儘管日產很早就切入電動車市場，但在發展上因為受到各種因素影響而相對落後。像原本打算夏季在日本推出Ariya運動休旅電動車，但受到車用晶片短缺問題困擾，Ariya上市時間被延後至冬季。

日產計劃到2030年底，其銷售的新車裡，至少有一半車款是電動車，這跟歐美各主要對手的目標一樣。

為配合推出新電動車計劃，日產正在全球各地擴大生產電動車專用電池的產能，目標是在2026年底所生產的專用電池，在充完電後的發電總量約52吉瓦時（GWh）。

日產目前在英美日等地都有電池工廠，一年生產的電池量，相當於發電總量約7.5吉瓦時。