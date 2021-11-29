新北市新莊區一名馮姓婦人陳屍家中，原本以為是疫苗不良反應死亡個案，豈料深入調查案情大逆轉，竟是遭劉姓房客謀財害命。為何會發生這種狀況？法醫高大成以多年經驗判斷，通常家屬習慣替過世親人「把衣服穿好」，行政相驗時可能因不好意思再將遺體脫光，才導致判斷失誤。

65歲馮姓婦人26日凌晨3時，在家中被先生發現失去生命跡象，送醫院急救後宣告不治。因馮女有高血壓、糖尿病史，前幾天才施打疫苗，家屬原本以為是疫苗奪命。不過醫院行政相驗時，警方發現疑點啟動偵查，調閱監視器赫然發現，案發當下有名小偷在房屋內，案情大逆轉，竟然是一起謀財害命的兇殺案。

據ETtoday新聞雲報導，法醫高大成根據多年相驗經驗，表示人過世以後，家屬通常都會幫忙把衣服穿好，讓親友「走得體面」；行政相驗時可能礙於家屬觀感，不好意思把衣服脫光，因此導致判斷有誤。

經過警方調查，5樓租客劉男事發當下在6樓房東屋內，且劉男離開現場時挾帶死者屋內枕頭，將枕頭放於背包中，再騎乘機車至三重光復路上丟棄在路旁的垃圾堆，又去當鋪欲典當來路不明的手鐲及玉飾換取現金。

經訊問，曾任啦啦隊國手的34歲劉姓房客坦承行竊失風殺人，被依強盜殺人等罪嫌移送新北地檢署；檢方認劉男涉犯強盜殺人罪嫌疑重大，且有逃亡之虞，有事實足認為有滅證之虞，又本罪為死刑、無期徒刑或最輕本刑5年以上有期徒刑之罪，而向法院聲請羈押禁見，新北地院28日晚間11時許裁定羈押禁見。