藝人丫子（曾瓊慧）2012年和Makiyo（川島茉樹代）因「醉歐運將事件」斷送星路，2015年宣布離開演藝圈，但她私下和Makiyo仍是好友，最近幫對方直播時不慎摔跤導致骨裂，深夜緊急叫救護車，畫面全部曝光。

Makiyo現在轉戰臉書直播賣貨，丫子暫住她家幫忙，卻不小心跌傷腳，一開始不以為意繼續工作，硬撐到晚上才發現受傷的腳已瘀青、腫脹，沒辦法好好走路，Makiyo心疼地表示：「這就是藝人，敬業到這種地步！」趕緊替ㄚ子叫救護車送醫治療。

ㄚ子在一旁苦笑說：「只有Makiyo會叫救護車，我先生不會幫我叫，他會跟我講：『不要吵，趕快回家』老夫老妻就是這樣。」呼籲女性網友不一定要結婚，靠自己和姐妹淘最實在。

Makiyo26日半夜在臉書直播ㄚ子送醫過程，只見對方虛弱地躺在擔架上，儘管還能正常對話，但表情已經不太對勁，事後Makiyo更拍下兩人的合照，寫道：「忍痛骨裂打針，敬業精神100！！！！這就是我們！大家祝福她早日恢復。」吸引眾多網友留言關心，並期盼ㄚ子很快就能復原。

丫子因捲入醉毆運將案，只接得到零星的通告，在演藝圈載浮載沉，2015年3月在微博宣告引退，同年9月傳出結婚生子喜訊，對象是交往1年多的男友，Makiyo特地從北京飛回台灣，到病房探望她並開直播，丫子透露這是她的首胎，兒子小名叫「蛋黃」。

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