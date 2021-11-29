總統蔡英文「論文門」出現最新進展。美國波士頓《觀察家報》前專欄作家理查森（Michael Richardson）26日接獲英國資訊委員會辦公室（UK Information Commission’s office，ICO）判決文，表示倫敦政經學院（LSE）「否認持有」蔡英文博士論文口試委員及口試報告；不過旅美學者林環牆指出，LSE法律團隊卻在去年提供2個博士口試委員的名單給台灣的法務部，倫敦大學卻反向以「保護個人隱私」為由不敢公開這些資訊，根本是兩相矛盾。

林環牆昨日在臉書表示，理查森收到由ICO資深個案調查官叩松（Roger Cawthorne）簽署的判決通知表示，理查森要求揭露蔡英文的博士論文口試委員及口試報告，但LSE校務評議會否認持有這些訊息；ICO調查官也判決LSE並無持有被要求公開的訊息；且ICO調查官不要求採取進一步行動。

林環牆說，乍看之下，理查森吃了悶虧，但其實此前LSE內部的法律團隊代表人海恩（Kevin J. Haynes）早在去年12月18日就提供了Michael J. Elliott和Leonard H. Leigh等2位口試委員的名字，透過台灣駐英代表處轉交給台灣的法務部。到底有沒有這2位博士口試委員呢？林環牆，這等於間接自承LSE內部有一撮人裡應外合提供造假文件，配合蔡英文掩飾詐騙博士學歷跨海串供。

林環牆更提供一份2019年6月17日收到、卻未曾公開的電郵做為佐證！該電郵來自倫敦政經學院學術服務諮詢經理威爾森（Clive Wilson），表示按照規定，論文指導教授應該繳回1本蔡英文的論文至LSE圖書館，但這件事從未發生。林環牆問：為何如此？因為蔡英文從未完成一本真正合格的法學博士論文，這也是為何倫敦大學總圖書館及高等法律研究院圖書館等也全都未持有蔡英文的紙本論文，也都沒有論文入館紀錄與書目。