赴高雄駕「戰車」宣講公投 張亞中：民進黨再多錢 比不過老百姓一個圖章

四大公投即將在12月18日舉行，宣講活動遍地開花，執政黨下達動員令全面宣傳。對此，孫文學校總校長張亞中昨(28日)表示，「民進黨動用5000多萬製造聲量，可是老百姓呢？我們一個圖章就夠了，再多的錢，我就蓋一張同意票」。

國民黨「四個都同意，台灣更美麗」公投宣傳遊行活動昨在高雄文化中心正式出發，張亞中表示，這個公投票不是國民黨對抗民進黨，是公民公共政策的選擇，這跟選舉不一樣，當我吃下萊豬，身體健康受影響不是四年問題，會影響下一代，這一次公投比市議員、市長、立委、總統選舉還重要。

張亞中表示，藻礁破壞掉還要等幾百年、幾千年，這四項公投遠遠超過政黨政治，這是身體健康、環境汙染、經濟發展等問題，就是台灣老百姓憑良知和理性，想到下一代而投下神聖一票，這也是考驗人民智慧，「民進黨動用5000多萬製造聲量，可是老百姓呢？我們就一個圖章就夠了，再多的錢，我就蓋一張同意票，今天民進黨這麼囂張、跋扈，可是老百姓絕不屈服，就是12/18蓋下四個同意票」。