台中市議會國民黨團議員29日，一起加入民團發起的「反萊護藻秋鬥行腳」活動。（台中市議會國民黨團提供）

國民黨團抗議行政不中立 聲援秋鬥行腳護民主

公投是人民的權利！面對政府行政不中立、強力打壓人民公投，台中市議會國民黨團議員29日一起加入民團發起的「反萊護藻秋鬥行腳」；國民黨團書記長陳政顯等人，一起從市政公園出發走到沙鹿火車站，以具體行動要告訴集權政府，民眾不滿他們專制獨裁，要用四個同意護民主。

民團發起的「反萊護藻秋鬥行腳」活動，今天上午在市政公園舉辦行前記者會，市議會國民黨團陳政顯、吳瓊華、張瀞分、冉齡軒、張彥彤、楊正中、賴義鍠、羅廷瑋、沈佑蓮、黃仁、林榮進、黃馨慧、陳成添、李榮鴻、李中、黃健豪等議員齊赴現場聲援。

陳政顯指出，公投是人民的權利，是人民對政府各種不當政策表達意見的管道。然而民進黨政府不但不反省自己倒行逆施的施政，反而動用各種行政資源，鋪天蓋地抹黑公投、打壓人民，實在很惡劣；人民已忍無可忍，發起公投並呼籲市民投下「四個都同意、台灣更美麗」。

國民黨團執行長吳瓊華表示，因為政府有龐大的資源下廣告、做圖卡、辦附餐點的說明會等，人民與在野黨只能透過行腳來發出基層的不滿聲音，希望市民在路上看到時能給民運團體加油打氣。

國民黨團副書記長冉齡軒、黃仁與副執行長黃健豪等，呼籲民眾接下來不要管民進黨發出的各種假資訊，只要記得12月18日出門投票，用四個同意來表達民眾真正的心聲，「四個都同意、台灣更美麗！」