近日常有民眾撥打「臺北市民當家熱線1999」諮詢舊制退休金的試算問題。其中關心的議題包括「結清勞退舊制」、「請領退休金」與「退休規劃」。台北市勞動局表示，一般而言，勞工請領勞退舊制，首先請檢視是否有任職在「同一個事業單位」且已達退休要件：「工作滿15年以上年滿55歲」、「工作滿25年以上」或「工作滿10年以上年滿60歲」。

勞動局長陳信瑜表示，多數勞工最關切的議題就是請領舊制退休金的數額。按勞動基準法第55條規定，退休金的給與標準，是依照工作年資，每滿1年給與2個基數。超過15年的工作年資，每滿1年給與1個基數，最高總數以45個基數為限。如有未滿6個月的工作年資以6個月（0.5年）計算；滿6個月者以1年計算。所謂的退休金基數，指的是退休前6個月的平均工資。雇主應於勞工主張退休日起30日內給付（期間不含縣市政府及臺銀信託部之行政作業時間）。

如有勞工已達自請退休要件，於離職(退保)當下並未請領舊制退休金，依據勞動基法第58條明文規定，有關於舊制退休金的請領時效，是指勞工當下雖未有明確表達「退休」的意思表示，一旦符合退休要件，則舊制退休金的請求權應自離職事實發生的次月起，5年內都可以行使舊制退休金請求權。

陳信瑜指出，勞工於退休前或符合退休要件時，都可以比照勞基法自行試算舊制退休金。或至臺北市政府勞動局網站，請從便民服務工具中，點擊「勞動部線上試算-勞退舊制」，即可進行線上試算。如仍有勞退舊制試算問題，均可撥打臺北市政府1999市民熱線轉勞動局勞資關係科。

陳信瑜表示，勞動基準法第53條及第55條針對舊制退休金的請領權益均有明文規定，對於提前規劃退休生活的議題，更是勞工朋友值得捍衛的權益。