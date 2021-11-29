台灣高鐵（2633）TGo會員看過來！台灣高鐵提醒，2020年累積的TGo點數將於12月31日到期，敬請會員登入TGo帳戶查詢點數餘額及到期年限，盡早進行兌換，逾期相關點數將失效。

台灣高鐵TGo點數不但可兌換高鐵車票、折抵票款、折抵「高鐵假期」行程款項，更可透過高鐵「點數365」平台兌換數百種商品，另持有指定銀行/超商/電信紅利點數也都可轉換成TGo點數，台灣高鐵鼓勵會員踴躍兌換、輕鬆轉點。

為了感謝TGo會員支持，台灣高鐵於「點數365」平台邀集7大品牌推出「天天有優惠」活動，即日起至12月31日，每天都有指定商品提供兌換點數優惠。以廣受歡迎的星巴克咖啡為例，活動期間內每周一提供4款咖啡兌換點數調降優惠，大杯焦糖瑪奇朵一杯原兌換點數870點，周一兌換只要800點；漢堡王每周三更提供薯條、辣薯球買一送一的超值優惠。

尤其新版「台灣高鐵」App直接串連「點數365」平台，讓TGo會員可隨時隨地以手機進入平台，兌換商品手續更簡便，歡迎TGo會員把握時間，用點數輕鬆兌換喜歡的美食佳禮，與親友共享溫馨的歡聚時刻。

此外，高鐵公司禮遇TGo會員，除提供會員指定車次優惠、會員生日禮、高鐵列車販售商品95折優惠、嚴選店家優惠等專屬好康，更不定期推出加碼活動。

自即日起至12月31日，「月月Go有禮」專案也提供每人每月兩張指定車次標準車廂對號座全票88折電子優惠券，每週適用車次超過300班。

值得一提的是，在2022年1月10日前，TGo會員將持有銀行/超商/電信紅利點數，單次兌換為TGo點數200點且完成序號兌換入點，即可獲贈指定車次75折乘車券乙張，每位會員獲贈上限5次，歡迎會員踴躍轉點。

TGo點數累積簡單方便，凡TGo會員購票乘車，進出站記錄完整且無退票記錄之車票均可累積點數，每消費20元即可累積1點，各票種均可累積，最低300點就可折抵票價60元。

台灣高鐵強調，未來將持續針對TGo會員持續推出多樣化優惠活動，提升TGo會員權益、兌換便利性及兌點實用性，回饋會員對高鐵公司的支持。歡迎尚未成為TGo會員的民眾現在就加入，累積多一點美好。